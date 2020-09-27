القبض على 3 مطلوبين مصنفين بالخطرين في البادية الوسطى

ألقت قوة أمنية فجر اليوم الأحد، القبض على 3 اشخاص مطلوبين ومصنفين بالخطرين، وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان، إن قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة، داهموا فجر اليوم، مكان وجود 3 اشخاص من المطلوبين والمصنفين بالخطرين، ومن ذوي الاسبقيات في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة في احدى مناطق البادية الوسطى.

وأضاف إن المداهمة أفضت عن إلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة، بعد أن قاوموا القوة الأمنية وحاولوا الفرار، وقد بوشرت التحقيقات معهم.

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