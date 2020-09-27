استطلاع.. رُبع الأردنيين فقط سيشاركون بالانتخابات النيابية المقبلة

خلصت نتائج دراسة استطلاعية أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الى أن 25% من الأردنيين سيشاركون في الانتخابات النيابية في حال تم إجراؤها، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر2020.

الدراسة التي ينفذها المركز، ضمن “سلسلة استطلاعات المؤشر الأردني – نبض الشارع الأردني، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة”، افادت إن 59% من الأردنيين المستطلعة أراؤهم أفادوا أنهم “لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة”.

وتحدث 61% من الأردنيين عن أنهم “لا يثقون على الإطلاق” بمرشحين دوائرهم الانتخابية الذين سوف يترشحون للانتخابات النيابية.

ولا يعتقد 60% من الأردنيين أن الحكومة ستقوم، في ظل الظروف الحالية، بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من أن أكثر من النصف (51%) مع تأجيل الانتخابات النيابية.