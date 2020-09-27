إعادة فتح معبر جابر أمام الشاحنات بشكل تجريبي اليوم

تم، اليوم الأحد، فتح مركز حدود جابر بشكل تجريبي أمام حركة الشاحنات، تمهيدا لإعادة افتتاحه رسميا بعد إغلاقه الشهر الماضي؛ بسبب الوضع الوبائي.

وكان وزير الداخلية سلامة حمّاد، قد قرر في 12 آب/أغسطس إغلاق حدود جابر؛ بسبب الوضع الوبائي، وتقرر حينها تكليف وزير الصحة الدكتور سعد جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة في المركز بفيروس كورونا المستجد.

وقد أوضح مراسل قناة “المملكة”، أن أعداد شاحنات قليلة دخلت المعبر فارغة هذا اليوم.

وقال، إن شاحنات فارغة دخلت لتنفيذ عمليات النقل التبادلي (باك تو باك) بعد تأهيل ساحات داخل الحدود، وتنفيذ إجراءات تضمن السلامة العامة وتقلل المخالطة مع الموظفين.