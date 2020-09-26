28 ايلول.. يوم بلا فجر !!!

ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في 28 ايلول 1970، والانفصال في 28 ايلول 1961.

يومٌ تبللَ بالدموعِ كما توشح بالسوادْ

يومٌ بلا فجرٍ يعود عليه أثوابُ الحدادْ

يومٌ به غابَ الزعيمُ اليعربيُ عن البلادْ

وأعاد ذكرى الأنفصال فاثقل الحزنُ الفؤادْ

أواه من غدرِ الزمان ومن مصائبه الشدادْ

هذا زمانٌ صار فيه الظلمُ يفتكُ بالعبادْ

رحلَ الزعيم ولم يعدْ لمبادئ العدلْ امتدادْ

وهبَ الحياة لشعبه والله حقق ما أرادْ

زرعَ البذور لنهضةِ فيها العدالةُ والرشادْ

وقضى الحياة مناضلاً وبكل ناحية أجادْ

لكن من زرعوا الفساد والابتعاد عن السدادْ

عشقوا المذلةَ والهوانَ وأغلقوا طرق الجهادْ

وطغى الجلاوزةُ الطغاةُ ومزقوا صفو الودادْ

وكذاك عاد أبو رغال(1) بقبحهِ بعد الرقادْ

والعلقمي(2) يقود هولاكو ليفتكَ بالعبادْ

من بعد موتك يا جمالُ ترعرعت زمرُ الفسادْ

وتكاثرت سُدف الظلام الحالكات على البلاد

وتكالب المتآمرونُ فأهلكَ الزرعَ الجراد

(1): ابو رغال: لم يكن الأحباش يعرفون مكان الكعبة فكلما سالوا احداً ليدلهم على الكعبة كان يرفض رغم ما يعرض عليه من مال ولم يجرؤ أحد أن يدلهم على مكان الكعبة الا ابو رغال، فاصبح يطلق اسمه على كل خائن وعميل.

(2): العلقمي: الذي خان الدولة العباسية أيام الخليفة المستعصم فسقطت بغداد من قبل هولاكو سنة 1258م