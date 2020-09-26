وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 96 حالة و4 وفيات و850 اصابة بالكورونا 830 منها محلية ليصبح العدد الكلي8061
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جرينتش+2 05:37
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 96 حالة و4 وفيات و850 اصابة بالكورونا 830 منها محلية ليصبح العدد الكلي8061

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