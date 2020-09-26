وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 96 حالة و4 وفيات و850 اصابة بالكورونا 830 منها محلية ليصبح العدد الكلي8061

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 850 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، منها 830 محلية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8061 إصابة.

وقد توزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على 830 حالة محليّة، منها 435 في عمان، و132 في البلقاء، و164 في الزرقاء، و60 في إربد منها 10 في الرمثا، و21 في معان منها 4 في لواء البترا، و11 في عجلون، و 4 في الكرك و2 في، وواحدة في العقبة و20 حالة خارجيّة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 8061 حالة.

كما سجلت 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 43 حالة.

واشار الموجز إلى شفاء 96 حالة اليوم، 17 في مستشفى الأمير حمزة، و 68 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و 7 في مستشفى الملكة علياء، و4 في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 13488 فحصاً مخبريّاً، ليصبح العدد الإجمالي إلى 1155513 فحصاً.

ودعت الوزارة في ظلّ تزايد أعداد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة، الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع 11 و16 واتّباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمّامات وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي أمان وصحتك.