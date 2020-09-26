وزارة البيئة تطلق حملة للنظافة العامة في جميع المحافظات

أطلقت وزارة البيئة اليوم السبت، حملة للنظافة العامة في جميع محافظات المملكة.

وأكد وزير البيئة والزراعة المكلف، الدكتور صالح الخرابشة ، أثناء افتتاحه فعاليات حملة النظافة في منطقة سيل حسبان/ غابات زبود، عزم الوزارة على إيصال الرسالة البيئية الى كافة شرائح المجتمع، بهدف ترسيخ منظومة القيم والسلوك الصحيح المتفق مع موروثنا الحضاري في التعامل مع البيئة على أنها مكون أساسي للنهضة والتطور ومؤشر على تقدم الشعوب.

وأضاف إنه سيتم بموجب هذه الحملة، والتي تأتي ضمن سلسلة حملات لاحقة توجيه دعوة إلى شرائح المجتمع كافة والجمعيات والمنظمات المدنية بالإضافة إلى شبكة المتطوعين البيئيين التي تعمل الوزارة على تأسيسها، للمشاركة الفاعلة في عملية إنشاء صفحات توعية بأهداف الحملة، والآثار الصحية والاجتماعية والكلف المالية المترتبة على الدولة جراء الإلقاء العشوائي للنفايات. واستعرض الخرابشة العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة بحق المخالفين.

وأكد على أن الحملة ستغطي مناطق المملكة كافة، وبشكل مستمر للحصول على أفضل النتائج المرجوة من أجل تفاعل الفئات المستهدفة، وذلك بابتكار وتصميم رسائل توعوية ترسخ في أذهان المواطنين. وحضر الافتتاح متصرف لواء ناعور سطام المجالي، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد ناهض المقابلة ورئيس بلدية ناعور زايد السواعير.

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