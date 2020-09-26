مقتل 3 أشخاص بنيران الأمن المصري خلال مظاهرات ضد السيسي

قتل الليلة الماضية في محافظة الجيرة المصرية ثلاثة اشخاص بنيران قوات الامن، خلال فض مظاهرة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، كما أصيب عدد آخر بجروح، وفقا لما أوردته عدة مصادر اعلامية.

وقد جرت مظاهرات لليوم السادس على التوالي على الخلفية ذاتها في القاهرة ودمياط والمنيا وسوهاج والاقصر، وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واطلق المتظاهرون شعار جمعة الغضب على هذه الاحتجاجات.

وتصدت قوات الأمن لمظاهرة بمنطقة ميت رهينة في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة بإطلاق قنابل الغاز، وأضرم المتظاهرون النار في إطارات سيارات لمواجهة محاولات الفض.

وقالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية تصدت للمتظاهرين في مناطق عدة بإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرة اشخاص في دمياط، كما القي القبض على آخرين بشبهة التحريض على قطع طريق أوتوستراد القاهرة، كما خرجت مظاهرة في ضاحية حلوان جنوبي القاهرة.

هذا وقد اصدر الازهر بيانا واصفا المظاهرات بهدامة تهدف الى النيل من امن مصر وزعزعة الاستقرار.