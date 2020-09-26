عادل إمام ينفي بانفعال شديد أنباء اعتزاله التمثيل

عبر الفنان المصري، عادل إمام، عن انزعاجه من تداول أنباء من جديد بشأن اعتزاله التمثيل بسبب تدهور حالته الصحية.

وأكد في تصريحات لموقع “إرام” أنه ما زال قادرا على الوقوف أمام الكاميرا، ولكن بمعدل ساعات أقل من الماضي.

وطمأن عادل إمام (80 عاما) الجمهور عن حالته الصحية، وأنه بخير ولن يستطيع الغياب عنهم.

وعلق منفعلا على إثارة شائعات وفاته وتدهور صحته بين الحين والآخر قائلا: “ظهرنا مش عاجب، اختفينا مش عاجب، أروح أموت بجد لكي ترتاحوا”.

وشدد الممثل صاحب لقب “الزعيم” على أنه لن يتخذ قرار الاعتزال طالما كان على قيد الحياة.

وأوضح: “سأظل أمثل حتى آخر يوم في حياتي إذا شاء الله لي ذلك”.

وكشف عادل إمام أنه يفكر في الظهور في الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد تلقيه دعوة للحضور، موضحا أن مدينة الجونة تمتاز بأجواء ساحرة، ويحب الذهاب إليها، كما أنها تتمتع بفرض التباعد الاجتماعي في ظل وجود فيروس “كورونا” المستجد.

وكان عادل إمام قد افاد مؤخرا بانه قرر الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وآثر عدم المشاركة بمسلسل تلفزيوني في رمضان 2021.

وتابع الزعيم: “قرار الإجازة يسري كذلك على مشاركتي في الأفلام السينمائية، ولا أخطط للمشاركة في السينما خلال المرحلة المقبلة”.