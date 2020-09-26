حزب العمل الإسلامي يستنكر اعتقال الإعلامي ينال فريحات

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الأجهزة الأمنية للإعلامي ينال فريحات

على خلفية بث مباشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” حول قرار الحكومة إغلاق المساجد.

وطالب رئيس لجنة الحريات في الحزب، المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم الحكومة بالإفراج عن فريحات ووقف ما وصفه “بسياسة تكميم الأفواه ووقف استخدام قانون الدفاع كذريعة للاعتداء على حرية المواطنين وكرامتهم”.

وأضاف الخطيب ” استمرار نهج الاعتقالات السياسية التي بلغت مستوى غير مسبوق في عهد الحكومة الحالية، هو تكريس لنهج الأحكام العرفية والاعتداء الصارخ على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور مما يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي في وقت الأردن أحوج ما يكون فيه لتمتين جبهته الداخلية “.