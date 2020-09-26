الأمن العام يكذّب ما يتم تداوله حول تهريب أحد المطلوبين

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ما أشيع في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى ناشره قيام رجال الأمن بتهريب أحد المطلوبين في منطقة جبل التاج.

وقال الناطق الإعلامي، في بيان، اليوم السبت، إن الحادثة المعنية بالفيديو، هي بالأصل تعود لبلاغ حول وجود مشاجرة بين شخصين في المنطقة جبل التاج، مضيفاً أنه “وعند وصول الدوريات للتعامل مع البلاغ، لاذ أحد الأشخاص بالفرار بعد تمكنه من الصعود إلى سطح إحدى العمارات والفرار إلى عمارة أخرى”.

وأكد أن كل ما يتم تداوله غير صحيح، وسيتم متابعة كل من حاول اختلاق مثل تلك الأكاذيب، خاصة أنه يتم التعامل مع الأشخاص المطلوبين ومحاولة فرارهم بشكل يومي، وهو من طبيعة العمل اليومي لرجال الأمن العام، بالإضافة إلى أنه يتم متابعتهم لحين إلقاء القبض عليهم.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن التحقيقات جارية لمتابعة ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.

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