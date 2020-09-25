بينما تتحاور حماس وفتح حول الصلاحيات والانتخابات وجنس الملائكة.. نتياهو يواصل نهب الارض وبناء المستوطنات بالضفة
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جرينتش+2 02:38
الناطق باسم لجنة الأوبئة: وصلنا الى مرحلة لا نستطيع فيها السيطرة على مصادر عدوى فيروس كورونا

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