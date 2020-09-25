اتفاقيات الخليج التطبيعية لن تنجح بأكثر مما فشلت به سابقاتها

سأخالف قناعتي ربما لأول مرة ، وأتعامل مع اتفاقيتيْ الإمارات والبحرين على أنهما مجرد اتفاقيتي تطبيع مع المستعمرة الإسرائيلية وليس إتفاقيتي خيانة .. وأناقشهما من زاوية احتمال وجود حسنات حقيقية لهما ، وليس كما وصفهما الرئيس التونسي إسعيّد اتفاقيتين خيانيتين ، فالتطبيع بحسبه إعادة الأمور إلى طبيعتها ، فيما الإتفاقيتين ذهاب بالأمور إلى غير طبيعتها مع عدو هجر نحو نصف الشعب الفلسطيني بالقوة والإرهاب ، وإحتل اراض عربية وارتكب المذابح والمجازر باعتراف مؤرخيه وإغتصب وهدم القرى والمعالم والبيوت والأضرحة وسرق الآثار وجرّف الأراضي الزراعية وحرق المزروعات ودنّس المقدسات وحوّل ملكية بعضها له بطرق ملتوية وأفقر المواطنين العرب الفلسطينيين الذين بقوا على أرضهم ومارس التمييز العنصري ضدهم ، وأسر عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والأردنيين والمصريين وتركهم فريسة الأمراض ، بل وأمرض أيضاً زراعات من إئتمنهم على زراعته كموريتانيا .

سأتعامل مع الاتفاقيتين على أنهما اتفاقيتي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل بمعنى المفردة الإيجابي : إعادة الأمور إإلى طبيعتها ، وبالتالي فإن إتفاقيات كامب ديفيد مع مصر ووادي عربة مع الأردن وأوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية كانت جميعها ( إعادة للأمور إلى طبيعتها ) .

ولكن ما مدى صحة أو إقتراب المفردة من حقيقتها ؟ نستذكر الترويجات التي رافقت توقيع هذه الاتفاقيات وما سيترتب عليها من الازدهار والمساعدات والتقدم التكنولوجي والتقنية والاستثمارات وما كان يطلق عليه ” حسنات السلام ” حد أن منظّرين وكتاّباً ؛ تخصصوا في ذلك، وخال بعض العامة لكثرة ما ضُخ من إعلام ترويجي،أن حسابات مصرفية ستفتح لهم في المصارف ، وقد ضُمنت أرصدة لحياة رغدة مستدامة . !؟

ولكن ماذا كانت النتائج في مصر والأردن وفلسطين .. على كل الأصعدة ، لقد أصبحت المديونية والفقر والبطالة أكبر والحريات أضيق.. وفلسطين أصبحت أسوأ بمرات عن السابق مالا يجهله أحد .. حتى أصبح حال ما قبل أوسلو ؛ أمنية فلسطينية تُرتجى .

هذا في بلدان مجاورة لفلسطين المحتلة ( إسرائيل ) يُفترض أن يكون تحقيق حسنات السلام معها أيسر حالاً .. فما عقدته مصر والأردن والمنظمة مع إسرائيل كان معاهدات سلام ،وليس مجرد تطبيع واتفاقيات مع المستعمرة الإسرائيلية، التي على مبعدة آلاف الكيلومترات .. ما يستدعي الكثير من الجهد لحصاد حسنات الاتفاقيات إن وجدت بالنسبة للإمارات والبحرين ، حيث ان هاذين الدولتين لا حاجة لهما بالمستعمرة .

فيما لـ تل ابيب حاجات فيهما وفي مجمل الخليج .. ليس أقلها البترول.. فالسوق الاستهلاكية .. والإستثمار فيهما . فضلاً عن كون إيران على مرمى حجر من الخليج ، إيران التي تعزز من قوة الدولة الوطنية السورية ومن المقاومات الفلسطينية واللبنانية والعراقية ، وهي أعمال في مجملها تشكل خطراً وجودياً على المستعمرة ، فيما ستصبح هذه الكيانات بنتيجة الاتفاقيات في عين العاصفة ، ذلك أنها جعلت من المستعمرة محادة لها مباشرة .

لا تشكل إيران الشيعية الفارسية خطراً على الخليج ولا على سواه (على الأقل قبل توقيع الاتفاقيات ) صحيح أن لها طموحات مشروعة كأي دولة في التقدم وفي فتح أسواق جديدة وعلاقات استثمارية وفي نشر اللغة الفارسية بأبجديتها العربية كما فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال والصين وروسيا والمانيا وغيرها، وكلها تعمل على نشر لغاتها وثقافاتها ..

اكرر ما أقوله دائما أن الوجود الإيراني في العراق هو نتاج التخلي العربي عن العراق بعد احتلاله سنة 2003 واعتراف الجامعة بسلطة المندوب السامي الأمريكي برايمر عليه ، والشرخ الذي حدث بين ايران والعراق هو نتاج التحريض الغربي الأمريكي والرجعي العربي للدولتين العراق وإيران ، للإقتتال على مدى 6 شهور ، وهما يرفضان ذلك ، إلى أن تورطا ووقعت الحرب.

كانت الغرب يأمل ان لا تنته الحرب .. حتى تأتي على كليهما أو انْ لا تنته بتفوق أحدهما.. كان الإعلام الغربي قبل إنتهاء الحرب يقف الى جانب العراق ، فلما انتهت لصالحه تحوّل ضده دون أن يقف الى جانب إيران ، فكان استدراج العراق بدخول الكويت ، كمقدمة لإحتلاله سنة 2003 من قبل أمريكا وبريطانيا بدعم من عشرات الدول التابعة ، وبتسهيلات مطارات وأجواءٍ كان يفترض أنها (صديقة) ، وحيث كان واضحاً أن الحرب وشيكة ضد العراق ، خاطب الرئيس د. بشار الأسد ( القادة العرب ) قائلا : إن كنتم لن تقفوا الى جانب العراق فعلى الأقل لا تقفوا ضده .

لقد خاطب الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما؛ المسؤولين السعوديين وهو خطاب يصح على جميع المسؤولين الخلايجة ، بأن إيران لا تشكل خطراً عليكم .. ولكن أنْ أبحثوا عن الخطر في أنظمتكم .. وبالتاكيد فإن اوباما ليس شيعيا ولا فارسياً ولا عميلا لإيران ولا متشبعا بالحضارة الفارسية ولا الثقافة الإيرانية وليست له مصالح استثمارية يريد تنميتها هناك ، لكنه كان أقرب إلى الخليج ومصالحه الحقيقية، وليس معنيا بحل مشكلات أمريكا الإقتصادية بتريلونات المال الخلايجي .

ايران ليست معنية بالتشيّع ، قولاً واحداً ، وما يقال عن ذلك هو نوع من التهجيس والهروب الى الأمام ، وتنفيذاً لأجندات معادية علم أو لم يعلم ، ولتخويف المتعصبين المذهبيين من البسطاء وأتباع ابن تيمية و الوهابية والاخوانيين والقاعدة والنصرة وداعش وبوكو حرام وشباب الصومال الخ . وأضرابهم من التفريخات ، ولو أن إيران معنية بالتشيع ، لشيّعت 20 مليون إيراني سني لدبيها .. ذلك أولى بها وأيسر حالاً .

إيران دولة براجماتية تبحث عن مصالحها أولا ومنها تحرير فلسطين ، ذلك أن تحريرها يفتح لها الأبواب المغلقة في الدول الإسلامية كافة ويعظّم مكانتها دولياً .. لذلك هي تدعم الفصائل التي تقاتل المستعمرة الإسرائيلية بغض النظر عن مكوناتها المذهبية وعما إذا كانت لها صفة عقدية أو عربية قومية أو يسارية ،

ثمة مؤشر رابع ؛ علاقتها سيئة مع أذربيجان الشيعية التي تقع على جزء من الهضبة الفارسية ، فيما هي علاقات جيدة مع أرمينيا المسيحية قوية.

ثمة مؤشر خامس ، علاقاتها مع تركيا السنية جيدة على كل الصعد ، وتنسق معها ومع روسيا المسيحية الأرثوذكسية في الملف السوري .

بهذه المعاني وهذه الأدلة فالمسألة ليست حرب مذاهب وقوميات .. الفرس جيران للعرب منذ ظهور الحضارات والتاريخ وكانت العلاقات معهم بين مد وجزر .. والخلافات والتناقضات معهم يمكن حلها بالحوار ، هي ليست خلافات وجودية كما المستعمرة الإسرائيلية الطارئة على المنطقة ، التي زرعها الغرب وفق مخطط مدروس لإشغال المنطقة واستنزافها بالصراعات والحروب والاحتلالات للخلاص من اليهود في أوروربا من جهة ، ولسرقة ثروات المنطقة والإستيلاء على أسواقها واستخدام ممراتها البرية والجوية والمائية وتزييف حضارتها وتشويهها ، ولتحقيق احلام كهنوتية تلمودية وإنجليكانية أمريكية لاحقة .

والمنطق أن من يريد منافسة إيران وأخذ مكانتها ، عليه استلهام تجربتها ، وتعزيز قراره المستقل وتنظيف نظامه من التبعية ، واستمداد دعم نظامه من شعبه ،وإعادة النظر بمجمل نهجه السياسي والاقتصادي والإجتماعي ، فما زال هناك بقية من وقت ، والعمل على تحرير فلسطين ودعم المقاومات وليس محاربتها وليس مصالحة المستعمرة المسماة اسرائيل .

أقول أن تجارب العالم مع اليهود غالبا لا تؤشر على حفظهم العقود والعهود ، كما أنهم خرقوا إتفاقيات الهدنة الأممية مرارا ، وخرقوا القرارات الدولية ، ومنها تلك التي قام كيانهم بموجبها، ومارسوا التجسس على الدول التي عقدوا معها الاتفاقيات منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد ، كل ذلك يؤكد أن نتائج اتفاقيتي الإمارات والبحرين وما قد يجد ، لن تكون أحسن حالا مما سبقها ، بل أشد سوءاً ، ذلك أن تل ابيب بما هي عليه من صلف وعنجهية وتحدٍ للشرعية الدولية وللعرب ، ستستمريء المزيد من التحدي والخروقت والتآمر .

إن هذا كله ، سيضيّق الخيارات أمام الشعب الفلسطيني وأمام محور المقاومة ومسانديه عربياً ودوليا ، ما سيشد من أزر المقاومة ، بأشكالها كافة ، كخيار وحيد لا بديل عنه . وسينهي الخلط الحاصل في الأوراق جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة إقليمياً وعالمياً ، وجراء وباء كورونا ، سيعمق الفرز الأقليمي ، ويسرع الحسم ..

m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

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