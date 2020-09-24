البرهان يلتقي نتنياهو في اوغندا خلال يومين، ويقتاد السودان لابرام اتفاقية صلح وتطبيع "مدفوعة الثمن" مع اسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 06:01
قيادي سابق في “هيئة تحرير الشام” يطالب الجولاني بمنع تنظيمه من تعذيب السوريين الرازحين تحت سيطرته/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني