"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 125 حالة، ووفاة واحدة، و549 اصابة بالكورونا 544 منها محلية ليصبح العدد الكلي 6591
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“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 125 حالة، ووفاة واحدة، و549 اصابة بالكورونا 544 منها محلية ليصبح العدد الكلي 6591

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