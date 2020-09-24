“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 125 حالة، ووفاة واحدة، و549 اصابة بالكورونا 544 منها محلية ليصبح العدد الكلي 6591

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 549 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، منها 544 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6591.

وقد توزعت الإصابات الجديدة حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 544 حالة محليّة منها 313 حالة بمحافظة العاصمة عمّان، و118 حالة بمحافظة الزرقاء، و34 حالة بمحافظة البلقاء، و37 حالة بمحافظة الكرك، و5 حالات بمحافظة جرش، و14 حالة بمحافظة إربد، و12حالة بمحافظة معان، و3 حالات بمحافظة عجلون، و6 حالات بمحافظة المفرق، وحالة واحدة بمحافظة العقبة، وحالة واحدة بمحافظة مأدبا.

كما سجلت 5 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة لإحدى المصابات، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى (36) حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 125 حالة شفاء منها 9 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و102 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و4 حالات في مستشفى الملكة علياء، و10 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء (15282) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (1127961) فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان ” و”صحتك”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة