البرهان يلتقي نتنياهو في اوغندا خلال يومين، ويقتاد السودان لابرام اتفاقية صلح وتطبيع "مدفوعة الثمن" مع اسرائيل
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جرينتش+2 10:20
البرهان يلتقي نتنياهو في اوغندا خلال يومين، ويقتاد السودان لابرام اتفاقية صلح وتطبيع “مدفوعة الثمن” مع اسرائيل

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