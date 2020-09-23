فخار يكسّر بعضه.. السعودية تحذر من فتنة يدبرها “الإخوان اللامسلمون” وتعتبرهم اصلاً لكل الجماعات التكفيرية

الرياض – لا يزال تنظيم الإخوان المسلمين المصنف إرهابيا في عدد من الدول العربية يثير مخاوف الدول والمجتمعات خاصة وان للشعوب تجربة مريرة مع هذا التنظيم المتطرف في العشرية السوداء الأخيرة.

وشدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحارب كل من يحذر من خطر الجماعة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” الإخوان اللامسلمون يمارسون الإرهاب المروع ضد كل من يحذر من خطرهم أو يكشف منهجهم ويعريه”.

وأضاف آل الشيخ: ” أخطر وأشر فصائلهم السرورية وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم سلاحهم الكذب والتزوير والغدر والتخفي وعدم مخافة الله”.

وكانت السعودية قد اعتمدت في العام 2014، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم الإخوان ، وداعش والنصرة وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.

وتعتبر السعودية ومصر وسوريا وجملة دول اخرى، ان الارهاب والتطرف والفكر التكفيري هو وليد جماعة الاخوان التي تتمسك دائما بالإنكار لكن التاريخ المعاصر يثبت ان الجماعات الارهابية هي بطريقة او باخرى تتبنى الأفكار الهدامة للجماعة وتبني عليها مشاريعها.

ورغم ان شعبية هذه الجماعة قد تراجعت بحكم خطابها المكرر والذي يستهدف العواطف عوض العقول ولذي اصبح مرفوضا بحكم التجارب المريرة التي مرت بها المنطقة لكن المحاولات لازالت مستمرة بغاية الوصول الى السلطة.

ولا تزال ليبيا وسوريا إضافة الى دول أخرى تعاني من ويلات هذا التنظيم الذي تسبب في تخريب الدولتين خدمة لأجندات خارجية لكن هذا المسار تغير بعد ان قررت عدد من الدول العربية الهامة الوقوف بوجه هذا التنظيم والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمادية.