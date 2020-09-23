اليوم الاربعاء.. بدء تطبيق قرار الغاء الحجر المؤسسي الفندقي على القادمين من الخارج واستبداله بحجر منزلي لمدة اسبوع
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جرينتش+2 01:02
دول العالم توجّه صفعة لإدارة ترامب برفضها فرض عقوبات جديدة على إيران

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