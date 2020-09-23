جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 98 حالة، ووفاتين، و363 اصابة جديدة بالكورونا 354 منها محلية ليصبح العدد الكلي 6042

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل حالتي وفاة لثمانيني وآخر سبعيني في المستشفيات المعتمدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 35 وفاة. وتسجيل 363 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 9 إصابات خارجية، وبذلك يرتفع العدد الكلي للاصابات في الاردن الى 6042 اصابة،

وقال الدكتور جابر، خلال إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، من دار رئاسة الوزراء، إن الحالات المحليّة قد على النحو الآتي: 268 في العاصمة عمّان، 4 في الكرك، و43 في البلقاء، 6 في إربد، و26 في الزرقاء، حالة في معان، وحالة في عجلون، وحالة في مأدبا، و 4 حالات في المفرق.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 3812 بعد تماثل 98 حالة جديدة للشفاء، وبقي تحت العلاج 844.

ولفت الوزير إلى أن فرق التقصي الوبائي أجرت 17 ألف فحص هذا اليوم، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات منذ بدء الجائحة 10112679.

وبين أن الوزارة تنوي خلال أسبوعين ادخال مختبرات قادرة على فحص العينات في إربد والزرقاء والأغوار الجنوبية، مشيرا إلى أن انخفاض عدد الإصابات في المحافظات يعود لإغلاق البؤر الموجودة.

ودعا الدكتور جابر المواطنين للابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات لمزيد من السيطرة على الوضع الوبائي.