اليوم الاربعاء.. بدء تطبيق قرار الغاء الحجر المؤسسي الفندقي على القادمين من الخارج واستبداله بحجر منزلي لمدة اسبوع
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جرينتش+2 01:02
اليوم الاربعاء.. بدء تطبيق قرار الغاء الحجر المؤسسي الفندقي على القادمين من الخارج واستبداله بحجر منزلي لمدة اسبوع

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