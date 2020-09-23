القائمة الكاملة باسماء 300 مطلوب للتعيين في وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين للتعيين المدرجة أسماؤهم أدناه الى مراجعة مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين بالطابق الثاني في مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الأمير حمزة، لاستكمال إجراءات التعيين.

وطلبت الوزارة من المدعووين اصطحاب الوثائق المدرجة أدناه وعلى نسختين مصدقتين، خلال 10 أيام من تاريخه وبالسرعة الممكنة، وذلك من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً,

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بإرتداء الكمامات مع الكفوف والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق امان، وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.

** الوثائق المطلوبة على نسختين مصدقتين :-

1. البطاقة الشخصية على الوجهين .

2. شهادة الولادة .

3. دفتر العائلة .

4. كشف علامات الثانوية العامة .

5. للذكور صورة عن دفتر خدمة العلم تبين الإعفاء من الخدمة أو مدة التأجيل .

6. المؤهل العلمي.

7. معادلة الشهادة الأصلية من وزارة التعليم العالي من حملة الشهادات غير الأردنية أو ما يفيد بعدم الحاجة لمعادلة .

8. شهادات الخبرة مصدقة حسب الأصول عند تقديم طلب الإستخدام وقبل صدور قرار التعيين ولا ينظر في أي وثيقة جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولاتؤخذ بعين الإعتبار ولاتعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على الوضع الوظيفي بإستثناء ما يلي شريطة تقديمها خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين :-

أ) خدمة العلم غير المدرجة في طلب التعيين

ب) الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم طلب التعيين .

ج) المؤهلات العلمية التي حصل عليها بعد ترشيحه للتعيين ضمن الفئة الأولى وقبل صدور قرار التعيين .

9. وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تبين مدة الإشتراك أو شهادة بعدم الإشتراك ولايتم اعتماد اي خبرة محلية غير مصدقة من قبل وزارة العمل وعلى ان تكون هذه الخبرات مسجلة كاشتراكات اصولية في قيود مؤسسة الضمان الاجتماعي ترفق مع شهادة الخبرة0

10. وثيقة صادره عن مديرية التقاعد المدني والعسكري تفيد بأن المرشح يتقاضى او لايتقاضى رواتب تقاعدية او رواتب اعتلال سواء كان المرشح متقاعد عسكرياً أو مدنياً أو وريثاً أصلياً أو فرعياً من أي دائرة تابعة لوزارة المالية .

11. (6) ستة صور شخصية

12. شهادة عدم محكومية حديثة

13. تصريح المزاولة

14. تسجيل نقابة حديث

15. احضار وثيقة بعدم امتلاك مؤسسة فردية اوشركة

16. ارفاق رقم الحساب البنكي (IBAN)

17. الوثائق المقدمة غير مسترده

** أسماء المرشحين للتعيين:

1 ابرار عبد الرحمن محمد فرحانه

2 ابراهيم محمد ابراهيم محمود

3 احمد اسماعيل حلمي عبد الرحمن

4 احمد سليم احمد الدلق

5 احمد محمد فائق عبد الرحيم

6 احمد ياسر يوسف التعمرى

7 اخلاص عوده عبد السكارنه

8 اروى نمر محمد شان

9 اسامه سلمان سلامه ابو غليون

10 اسراء جمال حسن بكر

11 اسراء فراس موسى الحسامي

12 اسراء محمود محمد الكوز

13 اسلام جهاد خميس قدوره

14 اسلام حمد علي الحميديين

15 اسماء السبتي عارف ابراهيم

16 اسماء فتحي عبد الله الفيومي

17 اسيل خليل احمد سالم

18 اسيل عاطف شحده ابو شاور

19 اسيل عماد عيد الحوراني

20 اشتياق مفلح علي العقيل

21 الاء علي محمد الجرجاوى

22 الهام عبد المنعم فارس الخطيب

23 اماني محمد خليل البحيصي

24 انس سالم احمد المناصير

25 انوار موسى محمود عاصي

26 اياد زهير محمد عطيه

27 ايمان رامي محمود ابو رنه

28 ايمان سارى خليفه الشراب

29 ايناس يوسف اسحق جبريني

30 ايه حسن يحيى عويضه

31 ايه داود سليمان الجندى

32 ايه نعمان فارس شلبايه

33 باسل ابراهيم محمد مفيد الدقاق

34 بتول محمد عبد القادر الحميمات

35 براءه اسامه عبد العزيز جفال

36 براءه جبر سليمان الوديه

37 بشرى فارس ابراهيم قمر

38 بلقيس عبد الحكيم ضيف الله المساعفه

39 بهاء جمال حسن النجار

40 بيسان محمد نمر ياغي

41 تسنيم جمال مصطفى السوطرى

42 تغريد علي محمود ابو ارميس

43 تيماء تحسين محمد الرقب

44 ثراء عطاالله محمد الخوالده

45 جمانه انور محمد حسان

46 جهاد خالد محمد القديمات

47 جيهان فتحي شحدهالسعودى

48 حازم عبد الوهاب عبد الحي المصري

49 حسن اكرم حسني النجار

50 حلا عزام عايد صالح

51 حمزه فوزي عبد سلامه

52 حنين احمد علي البرغوثي

53 حنين انيس سعود عرعراوي

54 حنين حسني حامد الجندي

55 حنين سعيد احمد حنن

56 حنين محمد علي عبد الله

57 خوله محمد يوسف خصيب

58 دانه نهاد مدحت نصار

59 دانيه جمال عبد القادر القناص

60 دعاء سمير جمال الغوطي

61 دنيا ماهر محمود حيف

62 ديما غسان عبد العزيز ابراهيم

63 دينا محمد احمد الاقرع

64 دينا هاشم محمود العطيات

65 ربى حمدي ابراهيم الصبان

66 رزان عوني محمد علام

67 رشا حسين محمود البزايعه

68 رغد طارق عمر السوطري

69 رنا حسن عوده الشرقاوى

70 رهام محمد عبد الحميد خلاف

71 سمر عطيه سليم عوده

72 رهام موسى عبد الله قمر

73 رهف خلف فرحان النصر

74 روان خالد محمود شحاده

75 روان رائد محمود احمد

76 روان عبد الرحمن ابراهيم بنات

77 روان نضال عبد الله الخضور

78 روان يوسف اسماعيل الجعفري

79 سعيد عمر علي العقرباوى

80 سماح سعدى ابراهيم ابو عواد

81 سمر حسين خليل ابو خليل

82 شرين نافز زاهي طمليه

83 نيرمين زهير محمد البخارى

84 شفاء سليم محمد حرب

85 صفاء محمد عبد الرحيم سمرين

86 ضياء الدين زهير محمد اللبابيدي

78 طارق زياد حلمي الرملي

88 عبد الجواد قاسم رفيق ارحيمه

89 عبد الله احمد هاشم راشد

90 عبد الله عبد الفتاح كامل عنايه

91 عبد الهادي رجا عوده العودات

92 عدي سامي يوسف الشريده

93 عفاف محمد جمعه عيد

94 عقل ضيف الله عقل ضيف الله

95 علي فرحان محمد اسعد

96 عنان غسان موسى ايوب

97 غاده سليمان اسماعيل ابو غليون

98 غاده طالب سالم زيدان الشيخ

99 فاديه عبد الرحمن خليل شرايعه

100 فاطمه احمد ابراهيم الفقيه

101 فاطمه الزهراء علي محمود الشافعي

102 فاطمه محمد مصطفى بني حمد

103 فاطمه مشهور عبد اللطيف الشرايعه

104 فاطمه نبيل محمد حلمي الرازم

105 فداء صبحي توفيق كفايه

106 فراس محمد محمود الزيود

107 فرح ابراهيم يوسف زامل

108 لارا غالب خليل الحجوج

109 لميس احمد جميل مصطفى

110 لميس سامر مروان الحاج

111 ليث فائق علي الرهايفه

112 ليث محمد خضر الخضور

113 لين خليل ابراهيم زمزم

114 لينا حسين يوسف عبد القادر

115 لميس احمد جميل مصطفى

116 رناد عم عبدالله حسن

117 لينا محمد محمود خليل

118 محمد احمد محفوظ صالح

119 محمد احمد محمد عوض

120 محمد جمعه جابر عبد الغني

121 محمد خالد سليم التميمي

122 محمد سعيد ابراهيم سعيد حماد

123 محمد عيسى عبد الرؤوف داود

124 محمد محمود احمد جاد الله

125 محمد محمود محمد هديب

126 محمد نزيه محمد علي اكلين

127 محمد هاني احمد البحري

128 محمد يوسف محمد عبد المهدي

129 محمود امجد محمد جوده

130 محي الدين هشام محمد الريماوى

131 مرام وائل سعيد المصري

132 مروان يوسف سلامه الشوابكه

133 مروه ياسر محمود ابو معيلش

134 مريم بكر محمود ابوعواد

135 مريم عماد محمد عبد الرحمن

136 معاذ اكرم حسني النجار

137 معاويه محمد عبد الرحمن الحاج فضاله

138 معتز رعد تحسين ابده

139 معتز محمد يوسف عياش

140 معتز مسلم عبد الرحمن العزه

141 ملاك ابراهيم سالم ابوزيد

142 ملاك خالد محمد ابو مياله

143 منذر ابراهيم عبد الرحمن شعلان

144 مها صبحي جميل محمود

145 مها عبدالرزاق عطيه الصبايحه

146 مها عطيه موسى البنا

147 مهدي احمد عبد ربه الجوهري

148 مورا احمد حمود الضمور

149 مؤيد يونس احمد المهيرات

150 ميرفت سامر شامخ زيد الكيلاني

151 ميس عبد المنعم نعمان الهشلمون

152 ميس هيثم علي الشبيلات

154 نادره بسام ابراهيم القاروط

155 نانسي سامي علي ربابعه

156 نجودراتب غالب الحسامي

157 نداء محمد جميل الخطيب

158 ندى اسماعيل طلب صادق

159 نذير محمد توفيق الزعبي

160 نوال راجي محمود حماد

161 نور سميح محمد تيسير خليل

162 نور محمد شريف العزه

163 نور نضال نايف البكرى

164 نورا عصام محمد الرواشده

165 هبه محمود احمد ابو صعيليك

166 عمر غانم خليل غانم

167 عزالدين غازي يونس العبسي

168 عروب جمال خليل ابوخشبه

169 رولا احمد علي علي

170 هبه مصطفى علي نصرالله

171 هبه نضال عبد ربه القديمات

172 هديل خالد موسى القرعان

173 هديل زايد حسن الكوز

174 هديل موسى محمود عاصي

175 هناء ابراهيم حسين ابو العيس

176 هيا جمال احمد نصر

177 ورده محمد عمر برقاوي

187 ورود صالح محمد البعول

179 ورود يوسف عبد الله علاونه

180 وعد سهيل محمد ابراهيم

181 وفاء عدنان خليل ابو مرير

182 وفاء محمد عبد الحميد طلافحه

183 ولاء محمد عبد الحافظ الزيود

184 ريهام ياسين محمد جانم

185 ولاء محمد محمود لافي

186 ياسمين تيسير احمد الزعبي

187 ياسمين عاطف ابراهيم الخواجا

188 ياسمين هشام موسى سمرين

189 يزن زهدي مصباح محفوظ

190 يزن عبد الله جميل الشيخ احمد

191 يزن عماد احمد القيسي

192 ينال حسين محمد ابو حمديه

193 يوسف اسامه يوسف ابو عفيفه

194 انس رحيب احمد ابولبن

195 البراء محمد سليم الطحان

196 احمد سمير محمد محمود

197 امال وليد عوض ابوعون

198 ايه جمال محمود الشيخ قاسم

199 احمد تيسير محمد مصطفى

200 ايات سالم قبلان الحناحنه

201 انوار ماهر ابراهيم سالم

202 ايمان خلف سالم الشاعر

203 اسماء زياد عثمان القرعه

204 الاء حاتم محمود غيث

205 اسامه بدران عبدالغني عامر

206 المعتصم بالله محمد محمود الخضور

207 اسراء عمر علي جبر

208 احمد سامي محمد عليان

209 الاء مصطفى صادق المرابع

210 اياد زهير محمد عطيه

211 بشرى احمد سعيد رمضان

212 بتول محمد حسين الرموني

213 بيان خالد توفيق ابوجمعه

214 تسنيم محمود عبدالرحمن خليل

215 جهاد زياد ناجي السباتين

216 جبريل سمير موسى ابوشرخ

217 جمان فواز عبدالكريم داود

218 حمزه حسني سعيد عرفات

219 خلود جعفر عبدالله ضمره

220 خالد جمال شحاده ذياب

221 خلود محمد زكي الموسى

222 ديما محمد علي غانم

223 ريم وجيه احمد حبوش

224 رؤى احمد سعيد رصرص

225 روان زائر عمر ابوعلي

226 رؤى احمد محمود صالح

227 رهف راجح محمد المرعي

228 رؤى وليد احمد الاسمر

229 زياد محمد احمد الخرابشه

230 رقيه نهار علي السبوع

231 ساندي فراس فضل مشه

232 سلام فاروق احمد شحاده

233 شادي يوسف محمد البيك

234 شهد فيصل محمد ابوصبحه

235 سجا يحيى سلامه ابوالعسل

236 سيرين مأمون عوني جلال تميمي

237 سوزان علي محمد شديد

238 سعاد عدنان عبدالله سلمان

239 سهى محمود عبدالعزيز عساف

240 شهد عبدالله محمود حزين

241 عبدالله عامر محمد الطويل

242 علاء نعمان جمعه مسلم

243 عمر احمد علي سليمان

244 عوني اسامه عطا عبد القادر

245 غيداء يحيى ذياب ملكاوي

246 عطا نعيم عطا الحلو

247 عبدالله محمد عبدالله قاسم

248 رقيه بهجت محمد جابر

249 زكريا احمد محمد ايوب

250 اياد زهير محمد عطيه

251 عمر احمد سلامه سلام

252 غدير محمود عبدالجواد ابوعوض

253 عبدالجليل محمد عبدالجليل بحر

254 عادل اسحق مصطفى ابوشلنفح

255 عصام فتحي عبدالكريم حنون

256 فضل فتحي حسن جمعه

257 فاطمه علي سليمان ايوب

258 محمد لطفي محمد عوض

259 معن احمد عبدالمعطي الطيراوي

260 ميساء سليم محمود عوض

261 يمان يوسف عبدالغني ابوارشيد

262 ياسمين موسى عبدالفتاح الاخرس

263 هيا شفيق سامي السائح

264 ماجد اسماعيل احمد الدويري

265 منال جمال شحادهابوكثير

266 هديل جهاد محمد دعبور

267 ولاء سعيد محمود حردان

268 مبارك ايمن مبارك الشمايله

269 ميسون خالد سليمان حسين

270 محمد يعقوب احمد الزيود

271 وسام احمد حسين مشعل

272 يوسف محمد يوسف حسين

273 وعد حامد سلامه المساعفه

274 فرح بدر موسى الاخرس

275 كوثر خالد احمد ضميدي

276 وليد خالد شعبان الربيعي

277 هبه حسين عبدالفتاح العاصي

278 مي عبدالله سعيد شاويش

279 ساره راضي سليم الزواهره

280 وليد خالد شعبان الربيعي

281 سندس طارق حسن الرفاعي

282 زين بسام موسى ابو جاموس

283 هديل لطفي متروك المهيرات

284 سجى ناصر يوسف النمروطي

285 لميس نشات محمد شلبي

286 مريم محمد محمد بحمط

287 ميس عاطف حسن ابوعرقوب

288 فارس علي رمان الحوارثه

289 مصطفى احمد مصطفى حمد

290 بيان محمد سامي المصري

291 فرح ناصر حسن صدقه

292 مهند عمر صالح العزه

293 ملاك عبدالناصر يوسف جادالله

294 دنيا نعيم عليان عودات

295 لارا رائد احمد السويطي

296 دعاء كمال محمد ابراهيم

297 ملك محمود عبدالقادر الاسمر

298 دانيه محمود موسى ابوزهيه

299 ميسون علي محمد المهيرات

300 ورده مصطفى خليل احمد يوسف