القائمة الكاملة باسماء 300 مطلوب للتعيين في وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين للتعيين المدرجة أسماؤهم أدناه الى مراجعة مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين بالطابق الثاني في مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الأمير حمزة، لاستكمال إجراءات التعيين.
وطلبت الوزارة من المدعووين اصطحاب الوثائق المدرجة أدناه وعلى نسختين مصدقتين، خلال 10 أيام من تاريخه وبالسرعة الممكنة، وذلك من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً,
كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بإرتداء الكمامات مع الكفوف والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق امان، وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.
** الوثائق المطلوبة على نسختين مصدقتين :-
1. البطاقة الشخصية على الوجهين .
2. شهادة الولادة .
3. دفتر العائلة .
4. كشف علامات الثانوية العامة .
5. للذكور صورة عن دفتر خدمة العلم تبين الإعفاء من الخدمة أو مدة التأجيل .
6. المؤهل العلمي.
7. معادلة الشهادة الأصلية من وزارة التعليم العالي من حملة الشهادات غير الأردنية أو ما يفيد بعدم الحاجة لمعادلة .
8. شهادات الخبرة مصدقة حسب الأصول عند تقديم طلب الإستخدام وقبل صدور قرار التعيين ولا ينظر في أي وثيقة جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولاتؤخذ بعين الإعتبار ولاتعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على الوضع الوظيفي بإستثناء ما يلي شريطة تقديمها خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين :-
أ) خدمة العلم غير المدرجة في طلب التعيين
ب) الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم طلب التعيين .
ج) المؤهلات العلمية التي حصل عليها بعد ترشيحه للتعيين ضمن الفئة الأولى وقبل صدور قرار التعيين .
9. وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تبين مدة الإشتراك أو شهادة بعدم الإشتراك ولايتم اعتماد اي خبرة محلية غير مصدقة من قبل وزارة العمل وعلى ان تكون هذه الخبرات مسجلة كاشتراكات اصولية في قيود مؤسسة الضمان الاجتماعي ترفق مع شهادة الخبرة0
10. وثيقة صادره عن مديرية التقاعد المدني والعسكري تفيد بأن المرشح يتقاضى او لايتقاضى رواتب تقاعدية او رواتب اعتلال سواء كان المرشح متقاعد عسكرياً أو مدنياً أو وريثاً أصلياً أو فرعياً من أي دائرة تابعة لوزارة المالية .
11. (6) ستة صور شخصية
12. شهادة عدم محكومية حديثة
13. تصريح المزاولة
14. تسجيل نقابة حديث
15. احضار وثيقة بعدم امتلاك مؤسسة فردية اوشركة
16. ارفاق رقم الحساب البنكي (IBAN)
17. الوثائق المقدمة غير مسترده
** أسماء المرشحين للتعيين:
1 ابرار عبد الرحمن محمد فرحانه
2 ابراهيم محمد ابراهيم محمود
3 احمد اسماعيل حلمي عبد الرحمن
4 احمد سليم احمد الدلق
5 احمد محمد فائق عبد الرحيم
6 احمد ياسر يوسف التعمرى
7 اخلاص عوده عبد السكارنه
8 اروى نمر محمد شان
9 اسامه سلمان سلامه ابو غليون
10 اسراء جمال حسن بكر
11 اسراء فراس موسى الحسامي
12 اسراء محمود محمد الكوز
13 اسلام جهاد خميس قدوره
14 اسلام حمد علي الحميديين
15 اسماء السبتي عارف ابراهيم
16 اسماء فتحي عبد الله الفيومي
17 اسيل خليل احمد سالم
18 اسيل عاطف شحده ابو شاور
19 اسيل عماد عيد الحوراني
20 اشتياق مفلح علي العقيل
21 الاء علي محمد الجرجاوى
22 الهام عبد المنعم فارس الخطيب
23 اماني محمد خليل البحيصي
24 انس سالم احمد المناصير
25 انوار موسى محمود عاصي
26 اياد زهير محمد عطيه
27 ايمان رامي محمود ابو رنه
28 ايمان سارى خليفه الشراب
29 ايناس يوسف اسحق جبريني
30 ايه حسن يحيى عويضه
31 ايه داود سليمان الجندى
32 ايه نعمان فارس شلبايه
33 باسل ابراهيم محمد مفيد الدقاق
34 بتول محمد عبد القادر الحميمات
35 براءه اسامه عبد العزيز جفال
36 براءه جبر سليمان الوديه
37 بشرى فارس ابراهيم قمر
38 بلقيس عبد الحكيم ضيف الله المساعفه
39 بهاء جمال حسن النجار
40 بيسان محمد نمر ياغي
41 تسنيم جمال مصطفى السوطرى
42 تغريد علي محمود ابو ارميس
43 تيماء تحسين محمد الرقب
44 ثراء عطاالله محمد الخوالده
45 جمانه انور محمد حسان
46 جهاد خالد محمد القديمات
47 جيهان فتحي شحدهالسعودى
48 حازم عبد الوهاب عبد الحي المصري
49 حسن اكرم حسني النجار
50 حلا عزام عايد صالح
51 حمزه فوزي عبد سلامه
52 حنين احمد علي البرغوثي
53 حنين انيس سعود عرعراوي
54 حنين حسني حامد الجندي
55 حنين سعيد احمد حنن
56 حنين محمد علي عبد الله
57 خوله محمد يوسف خصيب
58 دانه نهاد مدحت نصار
59 دانيه جمال عبد القادر القناص
60 دعاء سمير جمال الغوطي
61 دنيا ماهر محمود حيف
62 ديما غسان عبد العزيز ابراهيم
63 دينا محمد احمد الاقرع
64 دينا هاشم محمود العطيات
65 ربى حمدي ابراهيم الصبان
66 رزان عوني محمد علام
67 رشا حسين محمود البزايعه
68 رغد طارق عمر السوطري
69 رنا حسن عوده الشرقاوى
70 رهام محمد عبد الحميد خلاف
71 سمر عطيه سليم عوده
72 رهام موسى عبد الله قمر
73 رهف خلف فرحان النصر
74 روان خالد محمود شحاده
75 روان رائد محمود احمد
76 روان عبد الرحمن ابراهيم بنات
77 روان نضال عبد الله الخضور
78 روان يوسف اسماعيل الجعفري
79 سعيد عمر علي العقرباوى
80 سماح سعدى ابراهيم ابو عواد
81 سمر حسين خليل ابو خليل
82 شرين نافز زاهي طمليه
83 نيرمين زهير محمد البخارى
84 شفاء سليم محمد حرب
85 صفاء محمد عبد الرحيم سمرين
86 ضياء الدين زهير محمد اللبابيدي
78 طارق زياد حلمي الرملي
88 عبد الجواد قاسم رفيق ارحيمه
89 عبد الله احمد هاشم راشد
90 عبد الله عبد الفتاح كامل عنايه
91 عبد الهادي رجا عوده العودات
92 عدي سامي يوسف الشريده
93 عفاف محمد جمعه عيد
94 عقل ضيف الله عقل ضيف الله
95 علي فرحان محمد اسعد
96 عنان غسان موسى ايوب
97 غاده سليمان اسماعيل ابو غليون
98 غاده طالب سالم زيدان الشيخ
99 فاديه عبد الرحمن خليل شرايعه
100 فاطمه احمد ابراهيم الفقيه
101 فاطمه الزهراء علي محمود الشافعي
102 فاطمه محمد مصطفى بني حمد
103 فاطمه مشهور عبد اللطيف الشرايعه
104 فاطمه نبيل محمد حلمي الرازم
105 فداء صبحي توفيق كفايه
106 فراس محمد محمود الزيود
107 فرح ابراهيم يوسف زامل
108 لارا غالب خليل الحجوج
109 لميس احمد جميل مصطفى
110 لميس سامر مروان الحاج
111 ليث فائق علي الرهايفه
112 ليث محمد خضر الخضور
113 لين خليل ابراهيم زمزم
114 لينا حسين يوسف عبد القادر
115 لميس احمد جميل مصطفى
116 رناد عم عبدالله حسن
117 لينا محمد محمود خليل
118 محمد احمد محفوظ صالح
119 محمد احمد محمد عوض
120 محمد جمعه جابر عبد الغني
121 محمد خالد سليم التميمي
122 محمد سعيد ابراهيم سعيد حماد
123 محمد عيسى عبد الرؤوف داود
124 محمد محمود احمد جاد الله
125 محمد محمود محمد هديب
126 محمد نزيه محمد علي اكلين
127 محمد هاني احمد البحري
128 محمد يوسف محمد عبد المهدي
129 محمود امجد محمد جوده
130 محي الدين هشام محمد الريماوى
131 مرام وائل سعيد المصري
132 مروان يوسف سلامه الشوابكه
133 مروه ياسر محمود ابو معيلش
134 مريم بكر محمود ابوعواد
135 مريم عماد محمد عبد الرحمن
136 معاذ اكرم حسني النجار
137 معاويه محمد عبد الرحمن الحاج فضاله
138 معتز رعد تحسين ابده
139 معتز محمد يوسف عياش
140 معتز مسلم عبد الرحمن العزه
141 ملاك ابراهيم سالم ابوزيد
142 ملاك خالد محمد ابو مياله
143 منذر ابراهيم عبد الرحمن شعلان
144 مها صبحي جميل محمود
145 مها عبدالرزاق عطيه الصبايحه
146 مها عطيه موسى البنا
147 مهدي احمد عبد ربه الجوهري
148 مورا احمد حمود الضمور
149 مؤيد يونس احمد المهيرات
150 ميرفت سامر شامخ زيد الكيلاني
151 ميس عبد المنعم نعمان الهشلمون
152 ميس هيثم علي الشبيلات
154 نادره بسام ابراهيم القاروط
155 نانسي سامي علي ربابعه
156 نجودراتب غالب الحسامي
157 نداء محمد جميل الخطيب
158 ندى اسماعيل طلب صادق
159 نذير محمد توفيق الزعبي
160 نوال راجي محمود حماد
161 نور سميح محمد تيسير خليل
162 نور محمد شريف العزه
163 نور نضال نايف البكرى
164 نورا عصام محمد الرواشده
165 هبه محمود احمد ابو صعيليك
166 عمر غانم خليل غانم
167 عزالدين غازي يونس العبسي
168 عروب جمال خليل ابوخشبه
169 رولا احمد علي علي
170 هبه مصطفى علي نصرالله
171 هبه نضال عبد ربه القديمات
172 هديل خالد موسى القرعان
173 هديل زايد حسن الكوز
174 هديل موسى محمود عاصي
175 هناء ابراهيم حسين ابو العيس
176 هيا جمال احمد نصر
177 ورده محمد عمر برقاوي
187 ورود صالح محمد البعول
179 ورود يوسف عبد الله علاونه
180 وعد سهيل محمد ابراهيم
181 وفاء عدنان خليل ابو مرير
182 وفاء محمد عبد الحميد طلافحه
183 ولاء محمد عبد الحافظ الزيود
184 ريهام ياسين محمد جانم
185 ولاء محمد محمود لافي
186 ياسمين تيسير احمد الزعبي
187 ياسمين عاطف ابراهيم الخواجا
188 ياسمين هشام موسى سمرين
189 يزن زهدي مصباح محفوظ
190 يزن عبد الله جميل الشيخ احمد
191 يزن عماد احمد القيسي
192 ينال حسين محمد ابو حمديه
193 يوسف اسامه يوسف ابو عفيفه
194 انس رحيب احمد ابولبن
195 البراء محمد سليم الطحان
196 احمد سمير محمد محمود
197 امال وليد عوض ابوعون
198 ايه جمال محمود الشيخ قاسم
199 احمد تيسير محمد مصطفى
200 ايات سالم قبلان الحناحنه
201 انوار ماهر ابراهيم سالم
202 ايمان خلف سالم الشاعر
203 اسماء زياد عثمان القرعه
204 الاء حاتم محمود غيث
205 اسامه بدران عبدالغني عامر
206 المعتصم بالله محمد محمود الخضور
207 اسراء عمر علي جبر
208 احمد سامي محمد عليان
209 الاء مصطفى صادق المرابع
210 اياد زهير محمد عطيه
211 بشرى احمد سعيد رمضان
212 بتول محمد حسين الرموني
213 بيان خالد توفيق ابوجمعه
214 تسنيم محمود عبدالرحمن خليل
215 جهاد زياد ناجي السباتين
216 جبريل سمير موسى ابوشرخ
217 جمان فواز عبدالكريم داود
218 حمزه حسني سعيد عرفات
219 خلود جعفر عبدالله ضمره
220 خالد جمال شحاده ذياب
221 خلود محمد زكي الموسى
222 ديما محمد علي غانم
223 ريم وجيه احمد حبوش
224 رؤى احمد سعيد رصرص
225 روان زائر عمر ابوعلي
226 رؤى احمد محمود صالح
227 رهف راجح محمد المرعي
228 رؤى وليد احمد الاسمر
229 زياد محمد احمد الخرابشه
230 رقيه نهار علي السبوع
231 ساندي فراس فضل مشه
232 سلام فاروق احمد شحاده
233 شادي يوسف محمد البيك
234 شهد فيصل محمد ابوصبحه
235 سجا يحيى سلامه ابوالعسل
236 سيرين مأمون عوني جلال تميمي
237 سوزان علي محمد شديد
238 سعاد عدنان عبدالله سلمان
239 سهى محمود عبدالعزيز عساف
240 شهد عبدالله محمود حزين
241 عبدالله عامر محمد الطويل
242 علاء نعمان جمعه مسلم
243 عمر احمد علي سليمان
244 عوني اسامه عطا عبد القادر
245 غيداء يحيى ذياب ملكاوي
246 عطا نعيم عطا الحلو
247 عبدالله محمد عبدالله قاسم
248 رقيه بهجت محمد جابر
249 زكريا احمد محمد ايوب
250 اياد زهير محمد عطيه
251 عمر احمد سلامه سلام
252 غدير محمود عبدالجواد ابوعوض
253 عبدالجليل محمد عبدالجليل بحر
254 عادل اسحق مصطفى ابوشلنفح
255 عصام فتحي عبدالكريم حنون
256 فضل فتحي حسن جمعه
257 فاطمه علي سليمان ايوب
258 محمد لطفي محمد عوض
259 معن احمد عبدالمعطي الطيراوي
260 ميساء سليم محمود عوض
261 يمان يوسف عبدالغني ابوارشيد
262 ياسمين موسى عبدالفتاح الاخرس
263 هيا شفيق سامي السائح
264 ماجد اسماعيل احمد الدويري
265 منال جمال شحادهابوكثير
266 هديل جهاد محمد دعبور
267 ولاء سعيد محمود حردان
268 مبارك ايمن مبارك الشمايله
269 ميسون خالد سليمان حسين
270 محمد يعقوب احمد الزيود
271 وسام احمد حسين مشعل
272 يوسف محمد يوسف حسين
273 وعد حامد سلامه المساعفه
274 فرح بدر موسى الاخرس
275 كوثر خالد احمد ضميدي
276 وليد خالد شعبان الربيعي
277 هبه حسين عبدالفتاح العاصي
278 مي عبدالله سعيد شاويش
279 ساره راضي سليم الزواهره
280 وليد خالد شعبان الربيعي
281 سندس طارق حسن الرفاعي
282 زين بسام موسى ابو جاموس
283 هديل لطفي متروك المهيرات
284 سجى ناصر يوسف النمروطي
285 لميس نشات محمد شلبي
286 مريم محمد محمد بحمط
287 ميس عاطف حسن ابوعرقوب
288 فارس علي رمان الحوارثه
289 مصطفى احمد مصطفى حمد
290 بيان محمد سامي المصري
291 فرح ناصر حسن صدقه
292 مهند عمر صالح العزه
293 ملاك عبدالناصر يوسف جادالله
294 دنيا نعيم عليان عودات
295 لارا رائد احمد السويطي
296 دعاء كمال محمد ابراهيم
297 ملك محمود عبدالقادر الاسمر
298 دانيه محمود موسى ابوزهيه
299 ميسون علي محمد المهيرات
300 ورده مصطفى خليل احمد يوسف