وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 180 حالة، ووفاة واحدة، و634 اصابة بالكورونا 627 منها محلية ليصبح العدد الكلي 5679
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جرينتش+2 06:17
وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 180 حالة، ووفاة واحدة، و634 اصابة بالكورونا 627 منها محلية ليصبح العدد الكلي 5679

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