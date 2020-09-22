قائمة باسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية في الجامعة الأردنية

أجرى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة، تشكيلات واسعة بين مدراء المراكز العلمية والوحدات والدوائر الإدارية.
وقد جاءت هذه التشكيلات على النحو التالي:
– تكليف الدكتور محمد صايل الزيود مستشارا لرئيس الجامعة للشؤون الثقافية.
– تكليف الدكتور زيد عبيدات مساعدا لرئيس الجامعة لشؤون البرنامج الدولي والتسويق.
– تكليف الدكتور سلامة النعيمات قائما بأعمال مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام.
– تكليف الدكتور زيد عيادات قائما بأعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.
– تكليف الدكتور رزق السيد قائما بأعمال مدير مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعليم المدمج.
– تكليف الدكتور إسماعيل المزايدة رئيسا لمنتدى الجامعة الأردنية الثقافي.
– تكليف الدكتور أشرف بني محمد قائما بأعمال مدير مركز الابتكار والريادة.
– تكليف الدكتور بشار الشبول قائما بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.
– تكليف الدكتورة جمانة الزعبي قائما بأعمال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة.
– تكليف الدكتورة رند أبو زريق قائما بأعمال مدير مركز تكنولوجيا النانو.
– تكليف الدكتورة ميسون العتوم قائما بأعمال مدير مركز دراسات المرأة.
– تكليف الدكتورة هديل ياسين قائما بأعمال مدير وحدة الشؤون الدولية.
– تكليف الدكتورة نهاد البطيخي قائما بأعمال مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع.
– تكليف الدكتور محمد المعاقبة قائما بأعمال مدير مركز الاستشارات والتدريب.
– تكليف الدكتور فارس بكري قائما بأعمال مدير مركز الأمراض المعدية والمطاعيم.
– تكليف الدكتور محمود الحسين قائما بأعمال مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.
– تكليف الدكتورة فريال أبو عواد قائما بأعمال مدير مركز البحث والتدريب التربوي.
– تكليف الدكتور علاء الدين الكيلاني قائما بأعمال مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة.