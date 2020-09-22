غدا تبدأ محاكمة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لدى السعودية بتهمة الانتماء لكيان إرهابي(حركة حماس) ودعمه ماليا

عمّان – خدمة قدس برس

كشف رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية، خضر المشايخ، النقاب عن استئناف جلسات محاكمة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية، بدءا من يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال المشايخ، في تصريح خاص لـ “قدس برس”، إن عدد الجلسات التى وزعوا عليها هو 14 جلسة، بمعدل 3 إلى 5 موقوفين بالجلسة الواحدة.

وأضاف: “أن المحاكمات ستكون في المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، وستشمل معتقلين أردنيين وفلسطينيين وكفلاء المعتقلين ممن يحملون الجنسية السعودية”.

وطالب المشايخ، وزارة الخارجية الأردنية، بإرسال عدد من المحامين لحضور الجلسات والدفاع عن المعتقلين، وكذلك للإطمئنان على أوضاعهم الصحية، خاصة مع ظل تفشي فيروس “كورونا” في السجون السعودية، سيما وأن أهالي المعتقلين لم يلتقوا بأبناءهم المعتقلين منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي بسبب منع السلطات السعودية من الزيارات نتيجة انتشار جائحة “كورونا”.

ودعا الحكومة السعودية للإفراج الفوري عن المعتقلين، سيما وأن التهم الموجهة للمعتقلين “لم تكن مُجرّمة في القانون السعودي كدعم الشعب الفلسطيني حيث كانت السلطات السعودية تقوم بتنظيم حملات لجمع التبرعات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال”.

وكان المحامي مصطفى نصرالله، الوكيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، قد كشف في تصريحٍ سابق لـ “قدس برس” أن النيابة العامة بالمملكة وجهت للمعتقلين تهما تتراوح بين الانتماء لكيان إرهابي ودعم أنشطته ماليا.

وأوضح أن المعتقلين، شخصيات فلسطينية ذات رمزية، على رأسها محمد الخضري، الذي يتولى موقع ممثل حركة “حماس” بصفة سياسية لدى السعودية منذ عام 1992، وفق اتفاق ثنائي بين الحركة وسلطات المملكة.

يشار إلى أن السلطات السعودية، بدأت في 8 آذار/مارس الماضي، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمون داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.

وبحسب مسؤولين في “حماس”، فقد خاطبت الحركة السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).