وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 180 حالة، ووفاة واحدة، و634 اصابة بالكورونا 627 منها محلية ليصبح العدد الكلي 5679
أهم العناوين
جرينتش+2 06:16
بحضور المبعوث الامريكي جيفري وفي مسعى انفصالي.. تشكيل“مرجعية كردية عليا” في شرق سورية تضم 40 خائناً

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني