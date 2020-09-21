تبون: لن نشارك في التطبيع ولن نباركه فالقضية الفلسطينية مقدسة ولن تحل إلا بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
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جرينتش+2 12:52
رغم الإغلاق التام.. آلاف اليهود يتظاهرون بالقدس مطالبين برحيل نتنياهو (حبيب المطبعين العرب) واعتقال 11 متظاهرًا

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