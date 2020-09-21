رغم الإغلاق التام.. آلاف اليهود يتظاهرون بالقدس مطالبين برحيل نتنياهو (حبيب المطبعين العرب) واعتقال 11 متظاهرًا

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء امس الأحد، في مدينة القدس مطالبين برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتّهم بقضايا فساد وبسوء إدارة أزمة كورونا.

ومُنحت التظاهرة الترخيص من الشرطة الإسرائيلية على الرغم من الإغلاق التام المفروض لمدة 3 أسابيع والذي يقيّد حركة الإسرائيليين ضمن نطاق كيلومتر واحد، بينما يتّسع هذا النطاق لأغراض التبضّع أو الذهاب إلى العمل إذا كانت وظائفهم مصنّفة أساسية.

وشهدت التظاهرة التي نظّمت مساء امس إقبالا أكبر، مقارنة بالتظاهرات السابقة التي تنظّم كل يوم سبت منذ نحو ثلاثة أشهر أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، على الرغم من القيود الجديدة.

ووضع المتظاهرون كمامات من دون التقيّد بقواعد التباعد المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، إلا أن الشرطة أشارت إلى أن المحتجين أزالوا حواجز أقامتها في موقع التظاهر و”لم يلتزموا بالقواعد”.

وأعلنت الشرطة اعتقالها سائقا حاول صدم الحواجز التي أقامتها في محيط موقع التظاهر، و”شكل خطراً على المتظاهرين والشرطة”.

وبالإضافة إلى اعتقال السائق أعلنت الشرطة اعتقال 11 متظاهرا بشبهة “الاخلال بالنظام العام” وبعضهم بشبهة “الاعتداء على افراد من الشرطة” خلال محاولتهم فض المظاهرات عند منتصف الليلة الماضية.

وبدورها، قالت الحركة الاحتجاجية “كرايم منستر” إنه “بأعجوبة لم يسفر التحريض الصادر من شارع بلفور ضد المتظاهرين، عن وقوع خسائر في الأرواح”.