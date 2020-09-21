حزب العمل الإسلامي يعلن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاركته في الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل,

ويأتي قرار المشاركة ضمن ما وصفه الحزب بمساعي الحفاظ على مؤسسات الدولة الدستورية في ظل ما تتعرض له من عملية إضعاف مبرمجة لتمرير مشاريع مشبوهة تستهدف الأردن في هويته الوطنية، بما من شأنه أن يشكل روافع للعمل الوطني الجامع، وجبهات إسناد لكل الثوابت الوطنية العليا، وبما يخدم مصالح الوطن والمواطن.

وأشار الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة الحزب، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم حول الموقف من الانتخابات النيابية، إلى أن قرار المشاركة جاء بعد حوارات موسعة، ونقاشات مستفيضة، في أروقة الحزب وبعد لقاءات مستمرة، ومداولات شورية في مراكز صنع القرار في مؤسساته الداخلية، بعد دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وحذر الحزب، في بيان تلاه نائب رئيس الحزب وائل السقا، من العبث بالعملية الانتخابية، وأي ممارسات سلبية يمكن أن تؤثر على سلامتها ونزاهتها، لئلا تصبح هذه الانتخابات عبئا على الدولة والمجتمع، مؤكدا أن غياب الحركة الإسلامية عن البرلمان يعد انسحابا من تلك المعركة التي تستهدف الأردن وقواه الوطنية وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية، وتحقيق الأمنيات أولئك المغرضين بإخلاء السياحة لهم، لتخلو لهم الأوطان لتمرير مشروعاتهم المشبوهة”.