اعتقال امرأة كندية مسلحة بتهمة إرسال طرد بريدي يحتوي على مادة سامة لاغتيال الرئيس ترامب

أكدت وسائل إعلام أمريكية أنباء اعتقال مشتبه فيه بإرسال طرد يحتوي على مادة سامة إلى الرئيس دونالد ترامب، عند الحدود مع كندا، وقالت إن المعتقل امرأة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية قوله إن المشتبه فيها اعتُقلت في معبر حدودي بين كندا وولاية نيويورك لدى محاولتها دخول أراضي الولايات المتحدة، وكان بحوزتها مسدس.

وذكر تقرير أنه من المتوقع أن يوجه المدعون في العاصمة واشنطن اتهامات بشكل رسمي إلى المعتقلة.

من جانبها، أكدت وكالة “أسوشيتد برس” صحة هذه الأنباء نقلا عن ثلاثة مصادر أمنية.

ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل إضافية عن هوية المرأة الموقوفة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت يوم أمس، نقلا عن مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن اعترضت في وقت سابق من الأسبوع الجاري طردا يحتوي على مادة الريسين شديدة السمية تم إرساله إلى ترامب.

وقد انضمت شرطة الخيالة الملكية الكندية إلى التحقيق بطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، بعد أن خلص المحققون إلى الاستنتاج بأن الطرد السام أرسل على الأرجح من كندا.

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