وزارة التربية تعلن تحويل 175 مدرسة في المملكة للتعليم عن بعد

قررت وزارة التربية والتعليم تحويل 12 مدرسة حكومية في مختلف مناطق المملكة، يتواجد فيها صفوف من الاول الى الثالث الأساسي لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الأحد، بسبب تسجيل اصابات بفيروس كورونا فيها.

كما قررت الوزارة التحول إلى التعليم عن بعد في 5 مدارس خاصة، بعد تسجيل 5 إصابات بالفيروس فيها.

وقالت الوزارة في موجزها اليومي، ان 175 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس تابعة لوكالة الغوث والثقافة العسكرية تحولت الى التعليم عن بعد بسبب اكتشاف إصابات او بسبب وجودها في مناطق معزولة.

وتوزعت المدارس بواقع 125 مدرسة حكومية ، و 30 خاصة، و 18 مدرسة تابعة لوكالة الغوث (الاونروا)، ومدرستين تتبعان لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

وبلغت الاصابات المسجلة بين الطلبة في هذه المدارس بحسب الوزارة، 109 إصابات، و 61 اصابة بين الهيئات التدريسية و 8 بين المستخدمين فيها، و 3 إصابات بين موظفي مديريتين للتربية والتعليم، جميعها مخالطة بإصابات معلنة ومؤكدة سابقا.

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