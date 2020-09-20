نقابة الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، خلال جلسة، اليوم الأحد، عن أسماء الزميلات والزملاء الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي عن المواضيع المنشورة خلال العام 2019، والتي قررتها لجنة تحكيم الجائزة برئاسة الزميلة سهير جرادات.

وقد قررت اللجنة منح جائزة أفضل تحقيق صحفي استقصائي للزميل زياد محمود محمد الشخانبة المنشور في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بتاريخ 27/3/2019، تحت عنوان “خلل بيئي يستوطن البحر الميت ولا حلول تبدو في الأفق”، وجائزة أفضل مقالة صحفية مناصفة بين الزميل ابراهيم مصلح محمد السواعير المنشورة في وكالة عمون الاخبارية بتاريخ 28/11/2019 تحت عنوان “سلامة جدعون.. نفد الزيت وانطفأ السراج”، والزميلة إخلاص ابراهيم يوسف القاضي المنشورة في وكالة عمون الإخبارية بتاريخ 17/10/2019، تحت عنوان “فضاء متفلت وتلفيق مرفوض”.

كما قررت اللجنة منح جائزة أفضل قصة إخبارية أو تقرير إخباري صحفي للزميل نضال عبد الكريم مصطفى برقان المنشور في جريدة الدستور بتاريخ 18/8/2019، تحت عنوان “قرصنة الكتب واستنساخها في الأردن: رياح السموم تعصف في بساتين المكتبات ودور النشر”، وجائزة أفضل صورة صحفية للزميل ساهر فخر صالح قدارة المنشورة في جريدة الغد بتاريخ 29/7/2019، تحت عنوان “الرزق على الله طفل يجر خلفه صندوقاً “، وجائزة أفضل تقرير أو قصة إخبارية مبثوثة عبر محطة تلفزيونية أو إذاعية للزميل رعد منصور عوض بن طريف المنشور في قناة المملكة بتاريخ 16/3/2019، تحت عنوان قصة تعثر بوابة الأردن “ابراج السادس”.

يشار إلى أن أيا من الزميلات والزملاء لم يتقدم لبند (أفضل موضوع صحفي عن القدس).

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