ثقافة مناخية.. الخريف فصل التقلبات السريعة والحادة يبدأ الثلاثاء

يبدأ فصل الخريف فلكياً على المملكة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار في هذا اليوم تقريبا، ويستمر ثلاثة أشهر تنتهي يوم الاحد 21 كانون الأول، أول أيام الانقلاب الشتوي، بحسب مدير إدارة الارصاد الجوية في وزارة النقل المهندس رائد رافد آل خطاب.

وقال آل خطاب لوكالة (بترا) اليوم الأحد، بأن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام، لكنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار الجوي والتي تنتج عن امتداد منخفض البحر الاحمر جنوب البلاد والناتج عن تعمق للمنخفض السوداني الموسمي.

وتابع أن أمطارا غزيرة ورعدية تصاحب مثل هذه الحالات وتؤدي الى حالة من عدم الاستقرار، تتسبب في تكون السيول الفجائية نظراً للطبيعة الجغرافية، وأحياناً الى إثارة الغبار والأتربة نتيجة نشاط فجائي للرياح والهبات المرافقة لفترات قصيرة، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

وقال ان تذبذبا في درجات الحرارة والتي قد ترتفع عن المعدلات ما بين 3-5 درجات، تصاحب الحالة الجوية في هذا الفصل، تعود سريعاَ الى المعدلات الطبيعية، مشيرا الى انها قد تنخفض قليلاً عن المعدلات .

وتشير التنبؤات الموسمية لفصل الخريف 2020 بأن درجات الحرارة سوف تكون حول معدلاتها او أعلى بقليل باحتمالية 50 بالمئة، وتكون التوقعات للأمطار أقل من معدلاتها بقليل باحتمالية ما بين 40-50 بالمئة.

وذكر آل خطاب أن إدارة الارصاد الجوية تصدر تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة القطاعات الحكومية والخاصة بما فيها الطيران وسلامة الملاحة الجوية بشكل يومي منتظم، نظراً للتقلبات الجوية السريعة والتي من الممكن ان تشهدها مناطق المملكة كافة خلال هذا الوقت من العام، لكي يتسنى اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة أي آثار ناجمة عن أي ظواهر جوية حرجة .

ودعا الى متابعة حالة الطقس على الصفحة الرسمية للإدارة على مواقع الادارة على شبكة الانترنت وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو الاتصال بإدارة الارصاد الجوية على مدار 24 ساعة على هواتف 4916190/06 – 4916191/06 .

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