بطر.. ضبط سائق ركّب شاشة تلفزيونية على “تابلوه”سيارته

قالت إدارة الدوريات الخارجية إن كوادرها قد ضبط سائقا قام بوضع شاشة تلفزيونية على “تابلوه” المركبة، مشيرة إلى أنه تم إجراء المقتضى القانوني بحق السائق.

وتواصل الإدارات المرورية حملتها لضبط المخالفات الخطرة المتمثلة بالتشحيط والقيادة بصورة متهورة واستعراضية، والسرعة الزائدة، القيادة برخصة لا تخول السائق حق القيادة ، ومخالفات التجهيزات الفنية وإدخال إضافات على جسم المركبة، والتي تشكل هذه المخالفات خطرا على مستخدمي الطرق.

وقد تعاملت إدارة السير مع 338 حادثاً مرورياً في الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 221 حادثاً في عمان نتج عنها 20 إصابة و 117 حادثاً في المحافظات نتج عنها 6 إصابات.

كما تعاملت إدارة السير مع 1255 بلاغاً، واستجابت لها بحرفية واقتدار للحفاظ على انسيابية المرور وتأمين سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بالمخالفات المتحركة والخطرة، فقد تم ضبط 306 مخالفات لقطع الإشارة الضوئية و9 مخالفات للقيادة المتهورة وبصورة استعراضية و107 مخالفات ببنود لوحات الأرقام بجميع أنواعه و810 مخالفات استخدام الهواتف النقالة وضبط 3 سائقين غير مرخصين.

كما ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة( 167 كم / س ) في منطقة الغباوي.