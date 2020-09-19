وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 161 حالة، ووفاة واحدة، و196 اصابة بالكورونا 191 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4540
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جرينتش+2 06:53
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 161 حالة، ووفاة واحدة، و196 اصابة بالكورونا 191 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4540

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