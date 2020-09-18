اصدار كتاب جديد..التزام الدولة المضيفة بعدم طرد اللاجىء

صدر حديثا عن دار الخليج للنشر والتوزيع كتاب جديد للمحامية رغد محمد المحيسن بعنوان – التزام الدولة المضيفة بعدم طرد اللاجىء-

الكتاب يحتوي على عدد من الفصول والمباحث القانونية التي تتناول الاطار القانوني للجوء على المستوى الدولي والتنظيم القانوني للاجىءن كما يناقش الكتاب دور القوانين المحلية والدولية والاتفاقيات في حماية اللاجىء والتحديات التي تواجه الدولة المضيفة من تحديات امنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وضرورة قيام المجتمع الدولي – قانونيا واخلاقيا – بدعم الدول التي تستضيف اللاجيئن نظرا للاعباء الكبيرة التي تقع على كواهل الدول المستضيفة من خلال الخدمات التي تقدمها الدول للاجئين – من مأوى وغذاء ودواء ورعاية صحية واجتماعية وتعليم وتوفير فرص عمل لهم في اغلب الاحيان .

الكتاب يقع في 200 صفحة ويعد من المراجع الحديثة الذي يحتاجها طلبة الدراسات العليا في القانون وسيعمل الكتاب على اثراء المكتبة العربية القانونية في ما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء.

الجدير بالذكر ان المؤلفة المحامية حاصلة على الماجستير في القانون العام من الجامعة الاردنية بتقدير جيدجدا، ومستشارة متخصصة في شؤون اللجوء والهجرة، وهي ناشطة في المجال الاجتماعي وحقوق الانسان وتتمتع بعضوية نقابة المحامين الاردنيين وعدد من الهيئات والجمعيات الحقوقية والانسانية .