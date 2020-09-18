استمرار تأثير الموجة الحارة اليوم الجمعة، ولكنها ستنخفض قليلا غدا وبعده

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة اليوم الجمعة على المملكة، وتكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يوجد فرصة ضعيفة خلال ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ خلال اليومين المقبلين إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 22، وفي مرتفعات الشراة 33 – 19 ، وفي مناطق البادية 38 – 24، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة. –(بترا)

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