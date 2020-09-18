إصابة عروسين بالكورونا في إربد وجاري تتبع المخالطين

أعلن مصدر طبي، اليوم الجمعة، عن إصابة عروسين بفيروس كورونا المستجد في مدينة إربد شمالي المملكة.

وبين المصدر ان العروسين تزوجا قبل أربعة ايام، وظهرت فحوصاتهما ايجابية مساء اليوم.

ولفت إلى أنه يجري تتبع مصدر العدوى من قبل فرق الاستقصاء الوبائي.