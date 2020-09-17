جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 66 حالة، وتسجيل 279 اصابة بالكورونا 270 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4131

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 270 حالة محلية و9 حالات من الخارج، وبذلك يرتفع العدد الاجمالي الى 4131 اصابة.

وقد توزعت الحالات الجديدة على النحو الآتي: 145 حالة في العاصمة عمان، و4 حالات في الكرك، و94 حالة في البلقاء، و5 حالات في إربد، و18 في محافظة الزرقاء، وحالة في مأدبا، وحالة في جرش، وحالة في الطفيلة، وحالتان في معان.

واشار جابر الى تسجيل 66 حالة شفاء..مبينا خلال ايجاز صحفي اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء، أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم نحو 15 الف فحص، مشيرا الى ان فرق الاستقصاء ضاعفت من جهودها في فحص المخالطين.

وبخصوص اللغط الموجود حول المطاعيم، اوضح جابر ان المطاعيم تنقسم لقسمين، قسم للاطفال عند دخولهم المدارس وحتى الصف العاشر استكمالا لبرنامج التطعيم الوطني والذي يساعد في القضاء على العديد من الامراض.

واضاف ان القسم الثاني من المطاعيم هو مطعوم الانفلونزا الموسمية الذي تشتريه الحكومة وتوفر حوالي 60 الف جرعة، مشيرا الى ان العام الحالي قامت الجكومة بتوفير ربع مليون جرعة ويعطى المطعوم اختياريا.

وحول لقاح مرض الكورونا، اكد وزير الصحة انه لا يوجد حتى الان لقاح معتمد، ولن يتم تطعيم الأردنيين الا بعد اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.