فُرجت.. وزير النقل يعلن توقف العمل في المطارات بالحجر الفندقي واستبداله بحجر منزلي ابتداءً من يوم الاربعاء المقبل
أهم العناوين
جرينتش+2 07:31
جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 66 حالة، وتسجيل 279 اصابة بالكورونا 270 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4131

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني