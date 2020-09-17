ينتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية في القتل .. "الخارجية السورية" تندد بتصريحات ترامب حول رغبته بقتل الرئيس الأسد
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جرينتش+2 03:13
حقيقة ام مناورة لتخويف عباس؟ السفير فريدمان يعلن ان واشنطن تفكر في تعيين دحلان زعيما للفلسطينيين

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