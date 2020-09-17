حقيقة ام مناورة لتخويف عباس؟ السفير فريدمان يعلن ان واشنطن تفكر في تعيين دحلان زعيما للفلسطينيين



قال السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريديمان، إن الإدارة الأمريكية، تفكر في القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، كزعيم للفلسطينيين، مؤكداً أن أمريكا ليس لديها مصلحة في هندسة القيادة الفلسطينية.

وأوضح فريدمان، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن العالم وصل إلى بداية نهاية الصراع العربي الإسرائيلي، قائلاً: “لسنا بعيدين عن نهاية الصراع لأن العديد من الدول، ستنضم قريباً للتطبيع، وكسرنا الجليد، وصنعنا السلام مع دولتين مهمتين في المنطقة”.

وأضاف فريدمان: “الفلسطينيون لا يحصلون على الخدمة الصحيحة من قياداتهم، والذين يعيشون بالضفة الغربية يريدون حياة أفضل، ويجب أن يكون واضحاً لهم أن هذا ممكن، لكن قيادتهم تتمسك بالشكاوى القديمة، التي لا اعتقد أنها ذات صلة”.

وتابع: “يجب عليهم الانضمام إلى القرن الحادي والعشرين، وهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي، وبخصوص خطة الضم أومن أنها ستحدث، ولكن لدينا عقبات بسبب فيروس (كورونا) والصعوبات الدبلوماسية”.

وعن إمكانية تعيين محمد دحلان زعيما للفلسطينيين، قال فريدمان “نحن نفكر في ذلك، لكن ليس لدينا مصلحة في هندسة القيادة الفلسطينية”.

واعتبر فريدمان أن التطبيع مع الإمارات والبحرين فيه مصلحة لإسرائيل في الوقت الراهن أكثر من تطبيق الضم، لأن الأعلام الإسرائيلية في النهاية ترفرف في مستوطنات غوش عتصيون وبيت إيل ومعاليه أدوميم وشيلو وغيرها، ولن يتغير أي شيء لو تأخر الضم.

وقال: “السلام فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل. سنحت الفرصة وظننا أنه يجب أن نغتنمها، ونحن أول إدارة أمريكية تعتبر أن الاستيطان لا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي”.