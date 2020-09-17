تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا بين كوادر مستشفى البشير اليوم

أعلن مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، اليوم الخميس، تسجيل إصابات جديدة بكورونا بين كوادر المشفى.

وقال زريقات، في تصريحات صحفية، إنه تقد م تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا بين الكوادر التمريضية والطبية والفنية في مستشفى البشير.

واشار الى أنه تم حصر عدد المخالطين لهم واخذ عينات منهم للتاكد من سلامتهم من كورونا، فيما تم نقل المصابين الى منطقة العزل الصحي في البحر الميت.

وعلى صعيد متصل اعلن زريقات عن إعادة فتح جميع الأقسام التي كانت مغلقة بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد تعقيمها بالكامل.

وقال إن “الأقسام المعزولة سابقا عادت للعمل بشكل طبيعي والعمليات الجراحية تتعامل مع جميع الحالات الطارئة، والحالات المبرمجة مؤجلة حتى إشعار آخر”.