بعد غياب عامين.. لميس الحديدي تتطل عبر قناة أون العامة



اعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية عن تعاقد قناة اون العامة مع الإعلامية لميس الحديدي لتعود ببرنامج جديد باسم “كلمة أخيرة مع لميس الحديدى ” وذلك بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، حيث ينطلق البرنامج على شاشة اون مطلع شهر اكتوبر المقبل.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لشبكة قنوات أون أن انضمام الإعلامية لميس الحديدى للمجموعة يمثل استمرارا لنجاحات قنوات أون المختلفة، وهو ما حرص عليه مجلس ادارة المجموعة الذي يثق أن برنامج الأستاذة لميس الحديدي سيمثل نقلة نوعية فى الشكل البرامجى للقناة واضافة محتوى إعلامي متميز ومتطور يتلاءم مع متطلبات المشاهد المصرى و العربى.

والمعروف أن الإعلامية لميس الحديدي تمتد خبرتها لأكثر من 25 سنة من العمل الصحفي والتليفزيوني، حصدت من خلاله العديد من الجوائز المصرية و الإقليمية فى مجالات مختلفة. كما حاورت خلال مشوارها الإعلامي أهم الشخصيات المصرية و العديد من القيادات العربية و العالمية.