مجلس التعليم العالي يقر مبادئ جديدة للقبول الموحد للعام الجامعي 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بأن مجلس التعليم العالي قرر الموافقة على المبادئ العامة للقبول الجامعي للعام 2021 / 2022، وذلك على النحو الآتي:

أولا. يكون القبول على أساس الكلية أو حقل التخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة.

ثانيا. يتم التفريع أو التخصص في الأقسام الأكاديمية ابتداءً من السنة الثانية بناءً على ثلاثة معايير أساسية هي رغبة الطالب، ومعدله التراكمي في السنة الأولى، ومقابلة يجريها القسم معه حسب الحاجة.

ثالثا. يتم اعتماد المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة من (1400) بدل العلامة المئوية من (100) كأحد أسس القبول.

رابعا. يبنى القبول على الأسس الآتية: ‌أ) علامة مركبة موزونة تشمل (50 بالمئة) من المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها، و(50 بالمئة) من العلامة على مبحثين (أو ثلاثة) من المباحث الدراسية ذات العلاقة بالكلية أو حقل التخصص الذي يرغب الطالب التقدم له. ‌ب) نتيجة الطالب في اختبار قبول ذو شقين؛ الشق الأول يقيس الاستعدادات الأكاديمية العامة Academic Aptitude بينما يقيس الشق الثاني القدرات التحصيلية الخاصة.

‌ج) تتكون العلامة المؤهلة للقبول من (60 بالمئة)من العلامة المركبة في امتحان الثانوية العامة الواردة في (أ) أعلاه، و(40 بالمئة) من علامة الطالب في شقي اختبار القبول الواردة في (ب) أعلاه. خامسا. يتم توزيع الطلبة في نهاية السنة الدراسية الأولى أو بداية السنة الدراسية الثانية على التخصصات في الكلية أو حقل التخصص الذي قبل فيه بناءً على الأسس الآتية: ‌أ) الرغبة الشخصية للطالب.

‌ب) المعدل التراكمي للطالب في السنة الأولى (GPA)‌ج) مقابلة يجريها قسم التخصص حسب الحاجة بناءً على تقدير القسم الأكاديمي أو الكلية.

سادسا. تطبق هذه الأسس على جميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن نوع الشهادة التي يحملونها (أردنية أو عربية أو أجنبية) سواءً درسوا داخل المملكة أو خارجها.

سابعا. يستثنى الطلبة العرب والأجانب من هذه الأسس لمدة (2-3) سنوات لتهيئة الدول العربية والأجنبية وتوعية الطلبة فيها حول الأسس الجديدة للقبول.

ثامنا. يتم البدء فوراً بإعداد امتحان القبول من قبل لجنة أكاديمية من المتخصصين وبالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج، ويبدأ تطبيقه على طلبة حقل العلوم الهندسية أولاً، ويتم تعميم التجربة على حقول تخصص أخرى على ضوء تقييمها.

تاسعا. تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة للوزارة وضع الأسس التنفيذية لعملية القبول الموحد في الجامعات الأردنية وفقاً للمبادئ المبينة أعلاه، وإعداد البرمجيات اللازمة للتنفيذ.

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