توقيف أشخاص بتهمة جرائم انتخابية تتعلق بالمال الفاسد

قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إنه تم توقيف عدد من الاشخاص على خلفية جرائم انتخابية تتعلق بالمال بعد شكاوى وصلت للهيئة .

وأضاف المومني، ان شكوى وردت للهيئة حول وجود اجتماع فيه شبهة مال فاسد حيث تم التنسيق مع الأجهزة الامنية التي تحركت بدورها وضبطت المشتبه بهم .

وأكد المومني ان الهيئة تتابع اولا بأول المخالفات الانتخابية حيث تعاملت حتى اليوم مع 135 مخالفة، منها 24 حالات تحقق من مخالفات مال فاسد وتم تحويل مجموعة للمدعي العام .

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