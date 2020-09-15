وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 56 حالة، مقابل تسجيل 149 اصابة بالكورونا 142 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3677
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جرينتش+2 07:27
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 56 حالة، مقابل تسجيل 149 اصابة بالكورونا 142 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3677

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