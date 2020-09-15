منصة درسك متاحة مجانا لكل طلبة المدارس الحكومية طوال العام

اكّدت وزارة التربية والتعليم، أن منصة درسك متاحة مجانا لجميع الطلبة في المدارس الحكومية من الساعة السادسة صباحا إلى الرابعة عصرا .

ونفت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بأن الدخول إلى المنصة سيكون مدفوعا ابتداء من بداية الشهر المقبل، مؤكدة ان هذا الامر عار عن الصحة، وان الدخول إلى المنصة سيبقى مجانا طول العام الدراسي.

واطلقت وزارة التربية قبل يومين منصة درسك للتعليم عن بعد بمحتوى إلكتروني وعناصر تفاعلية ذات جودة عالية، يمكن للطالب الدخول إليها عبر الرابط الإلكتروني (Darsak.gov.jo)، بعد تسجيل الدخول عن طريق الرقم الوطني (أو الرقم التعريفي)، وتاريخ الميلاد.

وتمكن المنصة الطلبة من مشاهدة الفيديوهات التعليمية التي تتناول المباحث الخاصة ومتابعة واجباتهم وامتحاناتهم .

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