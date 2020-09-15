مجرم بدرجة رئيس.. ترامب يعترف انه ناقش تصفية الرئيس السوري مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه رفض الفكرة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أنه ناقش تصفية الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك.

وقال ترامب أيضا إنه “كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك”.

ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في عام 2017.

ويستضيف الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيضن وفودا من الإمارات والبحرين وإسرائيل، للتوقيع على اتفاقات سلام.

وقال ترامب في هذا السياق، إن كل من يدعم الفلسطينيين بالمال سيوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل.

المصدر: فوكس نيوز