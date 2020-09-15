كتلة هوائية حارة فوق العادة تؤثر على المملكة اليومين المقبلين

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية حارة، تؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 20، وفي مرتفعات الشراة 34 – 18، وفي مناطق البادية 42 – 23، وفي مناطق السهول 36 – 23، وفي الاغوار الشمالية 42 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 43 – 28 درجة مئوية.