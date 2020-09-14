نتيجة استهتار المجتمع.. وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 49 حالة، ووفاتين، و214 اصابة بالكورونا 204 منها محلية/ فيديو

عمان 14 أيلول (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 10 إصابات خارجية، وتسجيل حالتي وفاة و49 حالة شفاء من المرض.

وتوزعت الحالات المحلية الجديدة على النحو الآتي؛ 110 حالات في عمان، 53 حالة في الكرك، 19 حالة في البلقاء، 4 حالات في إربد، 9 حالات في الزرقاء، 6 حالات في المفرق، حالتان في جرش، وحالة في مأدبا.

وبين الدكتور جابر، خلال إيجاز صحفي اليوم الاثنين، أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم نحو 10 آلاف فحص، ليصل عدد الفحوصات الإجمالية منذ بدء الجائحة إلى 989579 فحصاً.

وقال وزير الصحة، “نأمل من الإجراءات المشددة رغم قساوتها أن تقلل عدد الإصابات، ونتوخى الإغلاق الشامل”، مضيفاً أن “الإجراءات الصعبة طالت حياتنا نتيجة الاستهتار وإقامة الأعراس والتجمّعات وبيوت العزاء”.

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