هزيمة لاردوغان.. تركيا تسحب سفينة التنقيب "عروج ريس" من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان شرقي المتوسط/ فيديو
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جرينتش+2 05:30
في تبرير للخيانة.. أبو الغيط يزعم ان التطبيع الخليجي الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين

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