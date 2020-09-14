فرعون والشياطين

ما دار في خَلَدي يوماً ولا حُلمي

أن الخيانةَ مـا عـادتْ مـن التُهمِ

فرعونُ عادَ لنشرِ الشر في زمنٍ

خالٍ من العدلِ والإنصافِ والقِيمِ

أتباعُ فرعونَ بالإجرام قد جُبلوا

كـأنهـم بُـعثوا مِـنْ رقـدةِ العدمِ

فهُم شياطين هذا العصرِ يَجمعَهُم

فرعـونُ أسـوأ خلـق الله كُلـهِمِ

ما عادَ للدين والأخـلاق مـن أثـرٍ

لــدى الذين أطاعوا سيءَ الشيم

اللهُ والناسُ والتاريخ يَلعنْهُمْ

باعوا عرى الدين وانحازوا إلى الصنم

لا يسمعونَ نداءَ الحق في صَلفٍ

فقـد أصـيبوا بفقد الحس والصمم

يا رب إن طغاةَ العصر قد فسقوا

قادوا البلادَ من الأنوار للظلمِ

فاجعل بهـم مـثلاً للـناسِ قـاطبةً

بل وابتليهم بشُح المال والعَقم

استنعجوا حولَ ذئبٍ ماكرٍ شرسٍ

لا يُدركونَ مرادَ الذئبِ بالغنم

قد ضل من ظنَّ أن الذئبَ يحرسُه

فهو الغبي بلا عقلٍ ولا فهمِ

والنارُ تحت رماد سوف تُضرمُها

ريحُ الشعوب فتفني ميت الهمم

نارُ الشعوبِ إذا هَبت ستحرق من

قد ظنَّ يوماً بقاء المرتع الوخمِ

يمضي الزمانُ ولن يَبقى لطاغيةٍ

عصرُ الطواغيتِ قد ولى ولم يَدمِ

وكم مِنَ الناسِ من جاءت لهم فرصٌ

فما استقاموا وأمضوا العمرَ بالنهم

الظـالمـوَن لهـم يـومٌ يُـعاقبهم

الصابرونَ علـى جَـمْر بـلا ألـمِ

وللشـعـوب وأن ضـلتْ مراكبها

يومـاً ستسحق من قد خان بالقدم

إن الشعوب بـراكين إذا انفجرت

تحطُ بالغور من قد كانَ بالقممِ

ومن يصادق محتلاً ومغتصباً

فـإنـه خـائــنٌ للـبيـتِ والحرمِ

سيبتلي اللهُ من قد خــانَ أمتهَ

بالذلِ والعارِ والـويـلاتِ والسقم

ومن يظنون أن الذئبَ يَحرُسهم

لا يُـدركُـونَ بـأن السـمَ بالدِسمِ

مـن ظـنَّ ان عـيونَ الناس نائمةٌ

جهـلاً فإن عيـونَ الله لــم تنـمِ

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