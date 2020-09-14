عزل 15 بناية في مختلف انحاء عمان اليوم الاثنين

صرح محافظ العاصمة بالإنابة، إسماعيل الصرايرة، إنه جرى اليوم الاثنين عزل 15 بناية في عمان، بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الصرايرة إن البنايات تقع في مناطق ضاحية الحاج حسن وقرية أبو صياح وضاحية الأمير حسن والهاشمي الشمالي وضاحية النخيل وأبو نصير وماركا الجنوبية والبيادر وخلدا، إضافة إلى بنايتين في كل من جبل النصر والأشرفية وطبربور.

وأكد الصرايرة أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات. –(بترا) ف م/ هـ ح/س ي14/09/2020 17:24:13