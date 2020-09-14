تسجيل 35 إصابة جديدة بالكورونا اليوم في الأغوار الجنوبية



أعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة الكرك، الدكتور أيمن الطراونة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لواء الأغوار الجنوبية.

وقال الدكتور الطراونة لوكالة (بترا) أنه تم عزل منازل المصابين، مؤكدا أن فرق التقصي الوبائي مستمرة بأخذ العينات من المخالطين وصولا إلى منع انتشار الفيروس.

وبين مدير تربية لواء الأغوار الجنوبية سامي الكواليت إنه ظهر من بين هذه الإصابات إصابة مؤكدة لطالبة من مدرسة الحديثة الثانوية المختلطة وهي الإصابة الأولى بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم تحويل نظام الدراسة في هذه المدرسة إلى نظام التعلم عن بعد ولمدة 14 يوما.

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